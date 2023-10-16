На Украине сообщили о мощном взрыве в Миргороде

«Зеркало недели»: в украинском Миргороде раздался второй за ночь мощный взрыв

Мощный взрыв второй раз за ночь произошел в городе Миргород, расположенном в Полтавской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Миргород, местные паблики сообщают о мощном взрыве», — сказано в сообщении.

16 октября сообщалось, что в украинских городах Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье, произошла серия взрывов.

Также в понедельник стало известно, что в украинском городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск) произошла серия взрывов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

новости Локтевский



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