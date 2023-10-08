08.10.2023

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На юге Израиля больница попала под ракетный удар

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Times of Israel: больница подверглась ракетному удару на юге Израиля

Больница «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Times of Israel.

«Медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге страны подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа. Ракета попала в мост между зданиями больницы», — говорится в публикации.

По словам сотрудника медицинского учреждения, здание больницы серьезно пострадало.

Издание подчеркивает, что на данный момент информации о пострадавших нет.

До этого стало известно, что здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

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