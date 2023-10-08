На юге Израиля больница попала под ракетный удар
Times of Israel: больница подверглась ракетному удару на юге Израиля
Больница «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Times of Israel.
«Медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге страны подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа. Ракета попала в мост между зданиями больницы», — говорится в публикации.
По словам сотрудника медицинского учреждения, здание больницы серьезно пострадало.
Издание подчеркивает, что на данный момент информации о пострадавших нет.
До этого стало известно, что здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.
Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.