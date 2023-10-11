На юге Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

В двух южных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Тревога действует в Одесской и Николаевской областях. Также тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Воздушная тревога продолжает действовать в Харьковской области.

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях воздушная тревога была отменена.

В ночь на 10 октября воздушная тревога прозвучала в Одесской области Украины. Также там сообщалось о взрывах. Чуть ранее с 22:00 воздушная тревога действовала в Николаевской области, а также — с 22:46 по мск — в Днепропетровской и Харьковской областях.

10 октября 2022 года, через два дня после атаки ВСУ на Крымском мосту, российские Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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