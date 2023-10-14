Нзваны самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

«Суточно.ру»: российские туристы едут встречать Новый год в Таиланд и ОАЭ

Россияне предпочитают отмечать новогодние праздники в Таиланде, ОАЭ и других теплых странах. Это подтвердило исследование сервисов «ЮKassa» и «Суточно.ру», передает РИА Новости.

«15 процентов выбирают для новогоднего отдыха теплые страны», — сделали вывод эксперты.

В топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян вошли Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку и в Турцию. Причем, турецкие курорты чаще всего выбирают, чтобы провести праздники с детьми.

Исследование показало, что около 50% россиян планируют в январские выходные путешествовать по России, 30% отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Часть опрошенных поедут на горнолыжные курорты и в Европу.

Исследование сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru», проведенное по запросу «Газеты.Ru», до этого показало, что жители России уже активно начали бронировать отели за границей на новогодние праздники. Средняя цена ночи за рубежом составила 10 тыс. рублей, что на 51% дороже, чем в прошлом году.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

горняк



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