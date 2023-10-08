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Обнаружена связь между необходимостью ухода за ребенком и алкоголизмом у мужчин

редактор ГОРНЯК2201 минуты

EvrekAlert: уход за ребенком связан со снижением алкогольной зависимости у мужчин

Ученые из Стокгольмского университета обнаружили связь между необходимостью ухода за ребенком и алкоголизмом у мужчин. Оказалось, у что отцов, которые были вынуждены постоянно заботиться о детях, снизилась зависимость от алкоголя. Об этом сообщает EvrekAlert.

Исследователи изучили последствия введения политики отпусков по уходу за ребенком, которая стартовала в Швеции в 1995 году. Программа предоставляла мужчинам 30-дневный декретный отпуск. Это привело к тому, что количество отцов, берущих на себя обязанность заботиться о детях, увеличилась с 43% до 75%.

Анализ показал, что почти сразу после старта программы число госпитализаций, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, снизилось. Кроме того, в течение двух лет после рождения ребенка около трети отцов, которые взяли декретный отпуск, перестали попадать в больницы. Многие мужчины придерживались здорового образа жизни вплоть до совершеннолетия ребенка.

Ученые отметили, что исследование может послужить стимулом к изменениям в семейной политике для Швеции и других стран. Исследователи убеждены, что отпуск отцов по уходу за ребенком не только поддерживает равноправное участие мужчин и женщин в жизни детей, но и способствует снижению алкогольной зависимости.

Ранее ученые установили связь между изменением климата и алкоголизмом.

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