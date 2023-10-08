Овечкин забросил первую шайбу в предсезонных матчах НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил шайбу в игре с «Коламбусом»

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в предсезонных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» проводит поединок против «Коламбус Блю Джекетс». Овечкин отличился на 31-й минуте игры, сделав счет 2:1. Его ассистентами выступили Лукас Джохансен и Ти Джей Оши.

В поединке идет третий период, счет остается прежним — 2:1.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее американский журналист TSN Майк Джонсон подверг критике Овечкина.

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