08.10.2023

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Психологи нашли связь между щедростью и финансовым достатком

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Neuroimage: обеспеченные люди лучше умеют ставить себя на чужое место

Немецкие ученые из Гамбургского университета выяснили, что люди с высоким социально-экономическим статусом с большей вероятностью будут заниматься благотворительностью. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroimage.

По мнению специалистов, склонность к меценатству среди обладателей хорошего достатка обусловлена способностью к ментализации — эмоциональной восприимчивости и возможности лучше понимать как чувства и мысли других людей, так и свои собственные. Обладателям этого навыка обычно проще проявлять альтруизм.

В исследовании приняли участие 40 человек со средним возрастом около 24 лет. В рамках эксперимента добровольцам предложили 40 из ситуаций, в каждой из которых человек мог пожертвовать сумму до €20 той или иной благотворительной организации. Если участник отказывался от пожертвования, ему дополнительно давали до €5. Ученые наблюдали за мозговыми реакциями волонтеров в процессе принятия решений с помощью МРТ.

Результаты показали, что пожертвования участников варьировались от €2,11 до €19,5, а средняя сумма взноса составила €11,82. Специалисты отметили связь между способностью к ментализации, более крупными суммами пожертвований и высоким социально-экономическим статусом испытуемых.

Данные нейровизуализации показали, что у людей с хорошим достатком проявлялась повышенная активность в правом височно-теменном соединении мозга. Эти процессы также соотносились с благотворительностью и ментализацией.

Ученые отметили, что исследование позволило лучше понять связь между социальным статусом и альтруистическим поведением.

Ранее психологи назвали факторы, указывающие на щедрого мужчину.

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