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Путин сравнил внешнеполитические подходы России и Китая

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Путин: внешнеполитические подходы Китая близки России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для страны близка концепция «Один пояс — один путь», предложенная Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем эту инициативу председателя КНР Си Цзиньпина. Вместе работаем, готовы и будем работать дальше», — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что идеи по развитию Евразийского экономического союза в полной мере совпадают с китайскими идеями в рамках концепции «Один пояс — один путь».

Ранее Путин сообщил, что не исключает возможность поездок в другие страны, помимо Китая. Тем не менее он подчеркнул, что пока не строит никаких конкретных планов насчет заграничных поездок. По словам президента, в настоящее время в России есть множество нерешенных внутренних вопросов и они требуют особого внимания.

13 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение посетить с визитом Ирак. Об этом представитель главы государства рассказал во время регулярного брифинга, однако другие подробности раскрывать не стал.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что правительство страны обсуждает с Россией возможность интеграции инфраструктурных проектов «Север — Юг» и «Пути развития».

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