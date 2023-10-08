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Рестораторам помогут лучше понять, как устроена доставка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российские рестораторы попробуют себя в качестве курьеров

Яндекс Еда запустила программу для владельцев и сотрудников ресторанов, в рамках которой они смогут попробовать себя в качестве курьеров-партнеров сервиса, сообщает пресс-служба компании.

Как пояснили в Яндекс Еде, участники смогут применить полученные знания в своей работе (улучшить систему выдачи заказов в своем ресторане, изменить упаковку для готовых блюд или организовать комфортную зону ожидания для курьеров).

Перед разработкой программы Яндекс Еда провела исследования и выяснила, что чаще всего курьеры-партнеры жалуются на долгое ожидание заказов или негерметичную упаковку, из-за чего жидкие блюда проливаются в курьерской сумке. Новая программа Яндекс Еды поможет участникам на практике узнать обо всех сложностях доставки, чтобы лучше наладить процессы в своих заведениях.

Принять участие в программе могут любые сотрудники ресторанов. Принимать заказы они будут через приложения для курьеров «Яндекс Про». Участники пройдут обязательное обучение в этом приложении, а также получат экипировку и сумку.

Одними из первых участников программы стали: ресторатор Дмитрий Левицкий, директор по доставке «Вкусно — и точка» Юрий Бурлаков, шеф-повар ресторана The Greeks Никита Брехов, CEO FARШ Степан Пивторан и руководитель службы доставки FARШ Ольга Рожкова, основательница ресторанной группы Bazar Family Евгения Качалова, а также директор по развитию ресторанной группы Guliani Group Георгий Мартиашвили.

Среди других проектов Еды — создание зон отдыха для курьеров в торговых центрах, фуд-моллах и на рынках, а также проект «Дружелюбные рестораны». Его участниками становятся заведения, которые заботятся о курьерах — к примеру, дают им возможность зарядить севший телефон или бесплатно попить кофе.

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