“Роскосмос” объявил новый отбор космонавтов
В нем может поучаствовать любой гражданин России, удовлетворяющий всем необходимым требованиям
Фото: unsplash.com
Госкорпорация “Роскосмос” и входящий в него Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявили о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов.
В отборе может поучаствовать любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям. В частности, это возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см.
Подробнее – в инфографиках корпорации:
Фото: “Роскосмос”
Заявления и копии документов претендентов принимают до 30 октября.