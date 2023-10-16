Северная Корея обвинила Японию в подготовке к «агрессивной войне»

КНДР обвинила Японию в подготовке к вторжению в Корею и агрессивной войне

Комментируя ситуацию, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что КНДР считает рост военных расходов Японии, ее намерение принять на вооружение наступательные средства и участвовать в военных учениях с США и Южной Кореей признаками подготовки Токио к вторжению в Корею и «ведению агрессивной войны».

В материале ЦТАК отмечается, что японские военные расходы, которые ежегодно достигают рекордных значений, направлены на приобретение передового вооружения, включая авианосцы и новейшие невидимые истребители, а также на завершение оперативной подготовки в областях космоса, киберпространства и электромагнитных волн. Все это, по мнению КНДР, свидетельствует о намерении Японии готовиться к проведению агрессивной войны.

ЦТАК также отмечает, что крупномасштабные военные учения Японии на островах и в море направлены на постоянное совершенствование своих наступательных возможностей.

КНДР называет Японию «заклятым врагом» и обвиняет ее в активном присоединении к гегемонистской стратегии США, вмешательстве во внутренние дела других стран и вызывании трений с соседними государствами под предлогом территориальных споров и обеспечения морской безопасности.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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