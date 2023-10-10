Сергачев о том, что Задоров участвовал в ЛГБТ-акции: я не рад, что он это сделал

Защитник «Тампы» Сергачев не поддержал Задорова, который участвовал в ЛГБТ-акции

Защитник американского клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачев в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» высказался о том, что игрок «Калгари Флэймз» Никита Задоров выходил на раскатку в свитере радужного цвета.

«Задоров выходил с радужным флагом? Ну, он молодец, флаг ему в руки, я его не осуждаю, но и не рад, что он это сделал, это его решение. Он молодец, стоит на своем, он такой американизированный», — сказал Сергачев.

Задоров дал интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором раскритиковал положение дел в России.

28-летний Задоров с 2012 года выступает за океаном, куда он уехал из фарм-клуба ЦСКА «Красной Армии». Сначала Задоров играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Лондон Найтс», после чего стал игроком НХЛ, где играл за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Задоров не впервые критично отзывается о положении дел в России. До того защитник также критиковал правительство из-за уровня жизни в стране.

Ранее Сергачев заявил, что не надел бы свитер с радужной символикой.

Горняк22



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