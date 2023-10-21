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Стало известно, почему интересы Валиевой в CAS представляет британский юрист

редактор ГОРНЯК2201 минуты

РУСАДА доверяет британцу Артуру, представляющего интересы Валиевой в CAS

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация доверяет британскому юристу Грэму Артуру, который представляет интересы фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает «Спорт-Экспресс».

«Мы много лет уже работаем с Грэмом Артуром. Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации. Поэтому мы доверили ему представление РУСАДА в этом деле», — сказала Логинова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания CAS по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее видео с Валиевой появилось на Таймс-сквер.

город Горняк

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