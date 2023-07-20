Стать студентом без ЕГЭ: в колледж АлтГТУ приглашают абитуриентов

Рассказываем, почему по программы СПО поступают даже после аспирантуры

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) часто вызывало разногласия между детьми и родителями. Бытовало мнение, что только после 11 классов можно поступить в университет. Однако, это не так.

Колледж сегодня

Это возможность избежать сдачи ЕГЭ, получить рабочую специальность и поступить в университет по внутренним экзаменам, стать студентом на несколько лет раньше.

По словам эксперта чемпионата “Молодые профессионалы”, инженера-технолога АЗПИ Александра Балашова выпускников колледжей не просто ждут на предприятиях, их приглашают работать еще до выпуска.

“Во время проведения чемпионата “Молодые профессионалы” мы видим, какие ребята способные. Но также это видят и их непосредственные работодатели, на предприятиях которых работают площадки чемпионата. Как инженер-технолог могу сказать, что выпускники колледжей очень востребованы и для них всегда есть вакантные места”, – рассказывает Александр Балашов.

Никогда не поздно

Поступить в колледж можно после получения технического образования, так поступают многие молодые специалисты. Это позволяет освоить смежные специальности или глубже изучить свою на практическом уровне.

В этом году Никита Чуклин – аспирант кафедры “Наземные транспортно-технологические системы”, сотрудник инжинирингового центра “ХимБиоМаш”, ведущий инженер-конструктор студенческого конструкторского бюро, победитель конкурса “Студенческий стартап” и просто конструктор-изобретатель, решил поступить в колледж АлГТУ на специальность “Технология машиностроения”.

“Сейчас я перешел на третий курс аспирантуры. Решил поступить в колледж чтобы освоить специальность техника-технолога и научиться работать с металлообрабатывающими станками, в том числе и с ЧПУ”, – говорит Никита Чуклин.

Он хочет развивать свое предприятие по изготовлению сельскохозяйственной техники и на данном этапе аспиранту важно уметь выполнять часть работ самостоятельно без привлечения рабочих.

“Полученные знания помогут мне в плане управления производством. То есть, часть процессов я смогу выполнять самостоятельно. К примеру, сейчас чтобы выполнять токарные работы мне нужно кого-то нанимать, на данном этапе это дорого и не выгодно”, – делится Никита Чуклин.

Никита Чуклин / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Когда можно подать документы?

Набор на программы СПО по очной форме продлится до 15 августа 2023 года, до 25 сентября абитуриенты могут поступить на заочную форму обучения.

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

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