Ученые обнаружили, что виноград полезен для здоровья глаз пожилых людей

EurekAlert: употребление винограда укрепляет сетчатку глаза у пожилых

Ученые из национального университета Сингапура обнаружили, что виноград полезен для здоровья глаз пожилых людей. Употребление этих ягод укрепляет сетчатку глаза, что снижает риск возникновения возрастных заболеваний зрения. Об этом сообщает EurekAlert.

С возрастом у людей увеличивается риск развития заболеваний глаз, таких как глаукома или возрастная дегенерация желтого пятна. Это обусловлено такими факторами, как окислительный стресс и высокий уровень конечных продуктов гликирования. Окислительный стресс — это резкое усиление окислительных процессов в организме при недостаточном функционировании антиоксидантной системы. Пищевые антиоксиданты, такие как виноград, могут снижать окислительный стресс и препятствовать образованию продуктов гликирования. Это улучшает состояние сетчатки, в частности повышает оптическую плотность макулярного пигмента.

В исследовании приняли участие 34 пожилых человека. Ученые разделили их на две группы. Первая группа употребляла 46 г сублимированного порошка столового винограда в день, а вторая — такое же количество порошка-плацебо. Исследователи наблюдали за испытуемыми в течение 16 недель.

Результаты показали, что у тех, кто ел виноград, наблюдалось значительное увеличение антиоксидантной способности плазмы крови. Кроме того, у участников первой группы повысилась плотность пигмента макулы — это область наибольшей остроты зрения на сетчатке, в которой сконцентрированы светочувствительные клетки.

Исследователи добавили, что для укрепления сетчатки и снижения риска развития возрастных заболеваний зрения необходимо употреблять около полутора чашек винограда в день.

Ранее ученые разработали неинвазивный метод лечения слепоты с помощью глазных капель.

Источник