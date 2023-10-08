08.10.2023

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Ученые оценили безопасность сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Science: научные данные подтвердили безопасность слива воды с АЭС «Фукусима-1»

Международная группа ученых из Великобритании и Австралии оценили последствия сброса в океан очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

В августе 2023 года оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Company (TEPCO) приступил к сливу более 1,3 млн т очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реактора пострадавшей станции в результате землетрясения в 2011 году. Процесс выпуска жидкости займет 30 лет.

Эксперты из Портсмутского университета в Англии, Австралийского национального университета и Университета Кертина в Австралии изучили научные данные из прошлых публикаций о радиоактивности и расчетах доз радиации, проведенных независимыми исследователями и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Команда пришла к выводу, что ожидаемые дозы радиации для морских обитателей и потребителей морепродуктов будут незначительными и останутся существенно ниже порогов безопасности.

Основным радиоактивным загрязнителем сточных вод является тритий, присутствующий в форме тритиевой или сверхтяжелой воды. Хотя тритий, как и другие радиоактивные вещества, может вызывать повреждение ДНК в организме, его низкая радиотоксичность значительно снижает потенциальный вред.

«Наши долгосрочные исследования показали, что гораздо более загрязненные водные экосистемы вблизи Чернобыля демонстрируют замечательную устойчивость к радиации — популяции рыб и водных насекомых там процветают», — объяснил профессор Джим Смит из Портсмутского университета.

Исследователи отметили, что АЭС «Кори» в Южной Корее сбрасывает в море примерно вдвое больше тритиевой воды по сравнению с «Фукусимой-1», а объект в Ла-Гаге на севере Франции сливает в 450 раз больше радиоактивных стоков, чем печально знаменитая японская АЭС.

«Научный консенсус, подкрепленный фактами, заключается в том, что выброс вод «Фукусимы» не представляет серьезной угрозы», — заключили ученые.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили влияние сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

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