Цены на нефть марки Brent продолжают расти

Цена на нефть марки Brent поднялась до $85,7 за баррель

Цена нефть марки Brent поднялась до $85,7 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Согласно данным торгов, рост составил 1,1% с закрытия предыдущей сессии. При этом фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX составила $81,6 за баррель. Рост составил 1,21%.

До этого Bloomberg сообщал, что Запад продолжает покупать российскую нефть несмотря на ограничения.

Цена на российскую нефть марки Urals в июле превысила установленный странами G7 лимит в $60 за баррель. При этом доля танкеров под флагами стран «Большой семерки», заходящих в российские порты, с начала июля снизилась лишь незначительно — до 40%.

Газета Financial Times писала, что Россия обходит потолок цен на нефть путем увеличения транспортных расходов.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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