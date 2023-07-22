ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Школьников могут с 1 сентября начать обучать пользованию дронами

редактор01 mins

Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения

Фото: unsplash.com

Российские школьники могут с 1 сентября начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, задачи такого курса – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в ВС РФ.

Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения. Реализовываться программа будет в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил профильным ведомствам разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине и активизировать работу с молодежью новых регионов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News