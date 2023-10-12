12.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сданные в аренду земельные паи грозят чиновникам проблемами с прокуратурой
Новости Алтай
Внутренний рынок-то голый. Почему в Алтайском крае развился топливный голод
Новости Алтай
В Барнауле запустят автобусный маршрут №99. Как он будет ездить?
Новости Алтай
Алтайские предприниматели столкнулись с исками из-за полученных грантов
Образование
Экс-тренер ЦСКА назвал УЕФА бандитской шайкой
Спорт
Врач назвала причины надоедливого храпа

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье414 Новости
Новости Алтай1654 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование213 Новости
Общество430 Новости
Объявления80 Новости
Политика365 Новости
Спорт253 Новости
Платим за интересные новости!

Экс-тренер ЦСКА назвал УЕФА бандитской шайкой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Экс-тренер ЦСКА Костылев заявил, что в УЕФА все куплено

Бывший тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отмены решения о допуске сборных России U17 до международных соревнований. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас мир перевернулся. В УЕФА все куплено, это организация под европейским и американским отребьем. Посмотрите, что такое МОК? Там тоже все куплено. Надо заканчивать играть в их игры. Какая тут может быть честность? Что такое УЕФА? Это бандитская шайка», — заявил специалист.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее в РФС рассказали об отношениях с УЕФА.

новости Алтайский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости