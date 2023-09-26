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32 слушателя Президентской программы подготовки управленческих кадров начали обучение в Алтайском государственном техническом университете

ГОРНЯК2201 минуты

21 сентября в Алтайском государственном техническом университете имени Ивана Ползунова прошло торжественное собрание, посвященное началу нового учебного года для слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров .

Всего в АлтГТУ пройдут обучение 32 человека – представители энергетики, промышленного сектора, здравоохранения, дорожной отрасли и сферы услуг.

В 2023/24 учебном году программа будет реализована на двух площадках – в Барнауле (головной вуз) и в Рубцовском индустриальном институте (филиал АлтГТУ).

На торжественном собрании в онлайн-формате присутствовали слушатели Рубцовского индустриального института.

С приветственным словом к слушателям обратились проректор по непрерывному образованию АлтГТУ Станислав Хомутов , временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка , директор Алтайского регионального ресурсного центра Константин Ланин , директор Института развития дополнительного профессионального образования АлтГТУ Михаил Сейдуров , заведующий кафедрой экономической теории и предпринимательства, руководитель Президентской программы в АлтГТУ Елена Болховитина .

Выпускники Президентской программы Анастасия Хлыновская , Дмитрий Перминов и Олеся Шевченко поздравили слушателей со стартом курса и провели для них первый мастер-класс по командообразованию.

Фото: Алтайский государственный технический университет

Источник: Официальный сайт Администрации Алтайского края

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