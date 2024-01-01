А снег идет. Какая погода будет 1 января в Алтайском крае, рассказали синоптики

Снег продолжит идти в первый день нового года, а ночь будет холодной в Алтайском крае. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.
Зима, снег и радостная собака.
Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до -4…-9 градусов, местами – до -14. На большей части территории края ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели.
Днем потеплеет до +4…-1 градуса. Местами продолжит идти небольшой снег, а также мокрый снег и метели. На дорогах возможна местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Снег. Зима. Кошка.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит -7…-9 градусов. В начале ночи ожидается небольшой снег, метель.
Днем столбики термометров поднимутся до 0…-2 градусов. Возможны небольшой снег, метель. На дорогах – местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с
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Взято отсюда
01.01.2024