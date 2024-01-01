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А снег идет. Какая погода будет 1 января в Алтайском крае, рассказали синоптики

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Снег продолжит идти в первый день нового года, а ночь будет холодной в Алтайском крае. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.

А снег идет. Какая погода будет 1 января в Алтайском крае, рассказали синоптики

Зима, снег и радостная собака.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура опустится до -4…-9 градусов, местами – до -14. На большей части территории края ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели.

Днем потеплеет до +4…-1 градуса. Местами продолжит идти небольшой снег, а также мокрый снег и метели. На дорогах возможна местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

А снег идет. Какая погода будет 1 января в Алтайском крае, рассказали синоптики

Снег. Зима. Кошка.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит -7…-9 градусов. В начале ночи ожидается небольшой снег, метель.

Днем столбики термометров поднимутся до 0…-2 градусов. Возможны небольшой снег, метель. На дорогах – местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с

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Взято отсюда
01.01.2024

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