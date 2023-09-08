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Алтайские школьники приняли участие в Осенней проектной школе Фонда Андрея Мельниченко

ГОРНЯК2201 mins

В минувшие выходные завершилась Осенняя проектная школа Фонда Андрея Мельниченко, которая прошла на базе Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи и собрала вместе школьников из разных регионов России, в том числе Алтайского края. 22 воспитанника Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» из Барнаула, Бийска и Рубцовска приняли в ней активное участие.

В течение двух недель 67 юных ученых и изобретателей создавали исследовательские, инженерные и IT-проекты. В рамках насыщенной программы проектной смены талантливые школьники не только работали над реализацией своих идей, но и учились предпринимательству. Именно этому направлению деятельности и была посвящена серия тренингов, призванная развить у участников необходимые навыки и помочь понять, как превращать свои оригинальные разработки в успешные бизнес-проекты. Благодаря прошедшим мастер-классам ребята узнали об особенностях формирования команды, различных способах проведения сравнительного анализа конкурентов, научились составлять дорожные карты проекта и еще многому другому.

Приобретённые на проектной смене знания и опыт ее участники смогли продемонстрировать во время публичной защиты итоговых работ. Несмотря на сложные вопросы экспертов, все ребята успешно справились с испытанием и получили рекомендации по улучшению своих разработок. Всего к защите было представлено 32 проекта, большая часть из которых зародилась именно в Осенней проектной школе.

В тройку лучших проектов, по мнению жюри, вошли сразу две разработки юных «наследников Ползунова». «Системе удаленной подводной связи» Кирилла Быстрицкого , Савелия Сидорова и Кирилла Рассказова , призванной обеспечить беспроводную связь под водой посредством создания технологии акустической передачи данных, было присуждено второе место, а лучшим проектом школы эксперты признали работу «Исследование ионометрии на комбинированных токах» Кирилла Кривобокова . Его результаты подтверждают гипотезу об отличительном характере процесса протекания тока через различные материалы электродов в зависимости от типа иона. Разработка иономера, не требующего при эксплуатации расходных элементов и материалов, позволит увеличить время работы, уменьшить затраты, а также может быть полезной для медицинских организаций и промышленных предприятий.

«В этом году я посетил Осеннюю проектную школу Фонда Андрея Мельниченко в третий раз, – рассказывает Кирилл Кривобоков из Барнаула. — Приехал с новым проектом «Исследование ионометрии на комбинированных токах». Работа под руководством настоящих экспертов, их советы и рекомендации позволили за неделю значительно продвинуться в реализации проекта. Надеюсь, что опыт, приобретенный в проектной школе, поможет мне в дальнейшем и позволит достойно представить разработку на предстоящем Детском научном конкурсе. Спасибо всем организаторам и экспертам за прекрасные возможности реализации наших идей!»

«Мне очень понравилась Осенняя проектная школа. Для меня это большой опыт. Было очень интересно побывать в новом месте и познакомиться с новыми людьми. Также хочу сказать спасибо Фонду Андрея Мельниченко, преподавателям, организаторам и вожатым. Это была интересная поездка, которая запомнится мне на всю жизнь», — добавил рубцовчанин Арсений Карпенко.

Теперь участники Осенней школы под руководством научных руководителей продолжат работу по совершенствованию своих проектов и подготовке к участию во всероссийских и международных конкурсах.

«Никогда не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед, преодолевайте все препятствия, которые окажутся на пути к Вашей мечте, а мы в Фонде Андрея Мельниченко поддержим Вас в этом, – сказал генеральный директор Фонда Андрея Мельниченко Илья Типунин во время церемонии закрытия Осенней проектной школы. – Мы продолжим наше сотрудничество, ведь вместе мы можем сделать мир лучше».

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