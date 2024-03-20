Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Перспектива «подхватить» онкологию, как простуду, в результате контакта с больным человеком – это миф, не имеющий под собой никаких оснований. Тем не менее есть много людей, которые в этот миф верят: отсаживаются от полысевших людей в транспорте или запрещают детям дружить с онкобольными сверстниками. Алтайский онкологический диспансер дает подробные комментарии на этот счет.
Перчатки.
Не тот процесс
Случаи, когда люди боятся раковых больных в своем окружении иногда доходят до настоящих трагедий. Так, в 2019 году в Москве жители одного из домов в страхе заразиться онкологией потребовали выселить из соседней квартиры детей, которые приехали лечиться от рака.
У злокачественного заболевания нет обязательных для инфекционных процессов компонента, а именно: нет ни внешнего возбудителя, который бы запускал патологию, ни пути его – возбудителя – передачи от организма к организму. Патологические, раковые, мутации возникают внутри самих клеток, а они, в свою очередь, с человека на человека не «перепрыгивают», говорят врачи Алтайского онкодиспансера.
Приём у врача.
Что внутри
Итак, раком от контакта с онкологическим пациентом заразиться нельзя, но есть нюанс – некоторые инфекции могут приводить к развитию онкологии. Известны несколько возбудителей, онкогенность (способность вызывать рак) которых официально доказана.
ВПЧ – вирус папилломы человека
Существуют более 130 типов ВПЧ, онкогенными считаются всего четыре подтипа – 16, 18, 45, 46.
С ВПЧ связаны:
- 99% случаев рака шейки матки
- 80% случаев рака влагалища
- 30-40% случаев рака вульвы
- Большинство случаев рака полового члена и мошонки.
ВПЧ также может стать причиной злокачественных опухолей промежности, анального канала, шеи, головы, гортани, полости рта.
Чтобы не заразиться ВПЧ, женщинам стоит ежегодно проходить скрининги в женских консультациях и сдавать пап-тест. Всем стоит соблюдать элементарные меры предосторожности в интимной жизни, не начинать полосую жизнь до 18 лет, избегать беспорядочных связей и пользоваться презервативами, а также регулярно посещать стоматолога.
Существуют профилактические вакцины от ВПЧ, которые ставят в подростковом возрасте, но они не включены в Национальный календарь прививок.
Врач. Пациент.
Вирусы гепатита В и С
Они вызывают воспаление печени, при котором токсины не выводятся в полном объеме, а скапливаются в организме, вызывая повреждение клеток. В итоге нормальная ткань печени постепенно замещается соединительной и развивается цирроз, от которого до рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы) остается один шаг.
Чтобы не заболеть, нужно:
- соблюдать простые правила гигиены: иметь индивидуальные бритвенные и маникюрные принадлежности, зубные щетки, расчески.
- использовать презервативы
- проходить диспансеризацию (анализы на гепатиты В и С включены в стандарт)
- не игнорировать бесплатную вакцинацию от гепатита В
- полностью отказаться от факторов, разрушающих печень (алкоголя, курения, бесконтрольного приема лекарств, регулярных физических и психоэмоциональных перенапряжений).
Пандемия. Вирус
Helicobacter pylori
ВОЗ внесла эту бактерию в разряд канцерогенной первого класса. Около трети случаев рака желудка ассоциированы именно с ней.
Helicobacter pylori запускает каскад патологических изменений: неатрофиеский гастрит – атрофический гастрит – кишечная метаплазия – дисплазия – аденокарцинома (а вот это уже истинный рак).
Для профилактики попадания бактерии в желудочно-кишечный тракт необходимо:
- мыть руки перед едой
- использовать только личные предметы и средства гигиены
- не есть в одном тарелки одновременно с другими людьми и пользоваться индивидуальными столовыми приборами.
Для защиты от внедрения бактерии в стенки желудка важно вовремя выявлять и лечить любые заболевания ЖКТ.
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Взято отсюда
20.03.2024