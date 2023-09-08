Алтайский государственный технический университет открывает инженерные классы в школах Барнаула

В новом учебном году Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова запустил профильные мультидисциплинарные инженерные классы на базе некоторых школ Барнаула.

В лицее №129 уже действуют инженерные классы по биологии, химии и психологии . Занятия с учениками проводят преподаватели и научные сотрудники Института биотехнологий, пищевой и химической инженерии: кандидат биологических наук, доцент Елена Каменская , кандидат технических наук, доцент Виктория Вистовская , кандидат технических наук, доцент Вера Курцева , кандидат технических наук Ирина Мурыгина .

На базе барнаульской школы №113 открыт профильный строительный класс , там школьники кроме точных дисциплин изучают дизайн, архитектуру, участвуют в экскурсиях на предприятия строительной отрасли. Занятия ведет кандидат технических наук Константин Черных .

Уроки проходят как на базе школ, так и в лабораториях университета, в том числе на базе инжинирингового центра «ХимБиоМаш».

По словам преподавателей АлтГТУ, ребята заинтересованы изучением технических предметов и лабораторными опытами. Педагоги уверены, что после завершения обучения в инженерных классах школьники смогут увереннее чувствовать себя на выпускных экзаменах.

Фото: Алтайский государственный технический университет Источник: Официальный сайт Алтайского края