ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево
Новости Алтай
Алтайская ясновидящая увидела, когда и как закончится СВО на Украине
Новости Алтай
Сразу три бабьих лета ожидается этой осенью в России
Новости Алтай
Что сказала алтайская ясновидящая о СВО и согласны ли с ней другие экстрасенсы
Новости Алтай
Горняк22: Илон Маск нанес Киеву смертельный удар: CNN раскрыли потрясающие подробности
Новости Алтай
Горняк22: За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах будут штрафовать

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай760 News
Новости Горняк155 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления73 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Алтайский государственный технический университет открывает инженерные классы в школах Барнаула

ГОРНЯК2201 mins

В новом учебном году Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова запустил профильные мультидисциплинарные инженерные классы на базе некоторых школ Барнаула.

В лицее №129 уже действуют инженерные классы по биологии, химии и психологии . Занятия с учениками проводят преподаватели и научные сотрудники Института биотехнологий, пищевой и химической инженерии: кандидат биологических наук, доцент Елена Каменская , кандидат технических наук, доцент Виктория Вистовская , кандидат технических наук, доцент Вера Курцева , кандидат технических наук Ирина Мурыгина .

На базе барнаульской школы №113 открыт профильный строительный класс , там школьники кроме точных дисциплин изучают дизайн, архитектуру, участвуют в экскурсиях на предприятия строительной отрасли. Занятия ведет кандидат технических наук Константин Черных .

Уроки проходят как на базе школ, так и в лабораториях университета, в том числе на базе инжинирингового центра «ХимБиоМаш».

По словам преподавателей АлтГТУ, ребята заинтересованы изучением технических предметов и лабораторными опытами. Педагоги уверены, что после завершения обучения в инженерных классах школьники смогут увереннее чувствовать себя на выпускных экзаменах.

Фото: Алтайский государственный технический университет Источник:  Официальный сайт Алтайского края     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News