Алтайскому государственному педагогическому университету исполнилось 90 лет

Расскажем о том, как торжественно отметили юбилейную дату в альма-матер учителей.

Громкими аплодисментами зал, в котором сегодня аншлаг, встретил ветеранов Алтайского государственного педагогического университета. Это люди, которые писали большую историю вуза. Например, Анатолий Шадрин, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания больше 50 лет своей жизни воспитывает будущих преподавателей физкультуры. За 90 лет АлтГПУ прошёл путь от небольшого института с 18преподавателями до университета, который входит в топ-100 лучших вузов России. Сегодня в нём учатся свыше 7000 будущих педагогов для нашего края и для всей страны. Ирина Лазаренко, ректор АлтГПУ рассказала, что вуз – единственный в России, кто реализует флагманский международной образовательный проект министерства просвещения РФ по открытию и сопровождению школ в республике Таджикистан и именно АлтГПУ первыми в регионе начали подготовку учителей-международников. На праздничном концерте среди гостей были преподаватели, нынешние студенты и выпускники, которые уже сами учат других. За многолетний труд, обучение десятков педагогов и научные работы губернатор Виктор Томенко вручил краевые и ведомственные награды заслуженным работникам университета. За последние годы вуз организовал почти 50 крупных социально-значимых форумов, смен и фестивалей для педагогов, студентов и школьников. А за 90-летнюю историю Алтайский педагогический университет подготовил почти 71 тысячу специалистов образования. И продолжает выполнять большую задачу – учить учителей.

Леонид Хиль

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