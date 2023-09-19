Американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком и Лондоном - ГОРНЯК22

Американский журналист Хинкл заявил, что Москва красивее Лондона и Нью-Йорка

Американский журналист Джексон Хинкл рассказал на своем YouTube-канале о том, как посетил Россию.

В видеоролике он сравнил Москву с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном. По мнению журналиста, российская столица красивее этих городов.

Хинкл отметил, что в Москве обслуживание, еда и инфраструктура на высшем уровне. Он также указал на то, что на улице нет бездомных и наркоманов, «которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите». Журналист также отметил чистоту на улицах города.

Говоря о Кремле, Красной площади, парке «Зарядье» и Храме Василия Блаженного, журналист указал что в США нет ничего подобного.

Новость дополняется.

Ранее Путин анонсировал период реноваций в Москве.

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