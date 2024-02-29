реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Авиационный вуз захотели восстановить в Алтайском крае

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ветераны Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков предлагают возродить его для подготовки курсантов. Вуз работал с 1966 по 1999 годы.

Авиационный вуз захотели восстановить в Алтайском крае

В Барнауле отпраздновали 50-летие со дня основания летного училища.

Ветераны с идеей о возрождении обратились в Госдуму и Минобороны после слов президента о нехватке офицеров в воздушно-космических силах.

Военных летчиков сейчас готовят только в Краснодарском крае. По словам ветеранов, еще одно училище нужно открыть на Алтае, учитывая геополитическую обстановку.

Однако предложение сочли нецелесообразным.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
01.03.2024

горняк22 телеграм
До -5 градусов ожидается в Алтайском крае 1 марта

До -5 градусов ожидается в Алтайском крае 1 марта

Первый день весны в Алтайском крае начинается с теплой пятницы.…

Узнать больше
Весна пришла. В Алтайском крае 1 марта будет тепло, но ветрено

Весна пришла. В Алтайском крае 1 марта будет тепло, но ветрено

Фото: Виталий Барабаш Первый день весны будет по-настоящему теплым. Такая…

Узнать больше
Перезимовали: традиции и приметы на 1 марта

Перезимовали: традиции и приметы на 1 марта

Пускай на улице еще лежит снег, а небо затянуто тучами…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp