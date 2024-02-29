Авиационный вуз захотели восстановить в Алтайском крае

Ветераны Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков предлагают возродить его для подготовки курсантов. Вуз работал с 1966 по 1999 годы.
В Барнауле отпраздновали 50-летие со дня основания летного училища.
Ветераны с идеей о возрождении обратились в Госдуму и Минобороны после слов президента о нехватке офицеров в воздушно-космических силах.
Военных летчиков сейчас готовят только в Краснодарском крае. По словам ветеранов, еще одно училище нужно открыть на Алтае, учитывая геополитическую обстановку.
Однако предложение сочли нецелесообразным.
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Взято отсюда
01.03.2024