Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь

Транспорт будет ходить от Покровского кафедрального и Александро-Невского соборов, сообщает altairegion22.

Мороз. Трамвай. Барнаул.

Движение будет организовано по следующим маршрутам:

от Покровского кафедрального Собора в 1:30

Покровский Собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Северо-Западная — Депо №1 (пр. Коммунаров, д.128);

Покровский Собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево.

от Александро-Невского собора в 1:30

По маршруту №9: Александро-Невский Собор — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;

По маршруту №8: Александро-Невский Собор — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул.Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево.

Кстати, altapress.ru 7 января опубликует большой фоторепортаж с Божественной литургии в Покровском соборе.

Ранее барнаульцы беспокоились, почему новые трамваи до сих пор не вышли на линию.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда

06.01.2024