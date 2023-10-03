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Барнаульский педагог стала победителем Всероссийского проекта «Учитель большой страны»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Наталья Смарыгина, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея №73 стала победителем Всероссийского проекта «Учитель большой страны», приуроченного к «Году педагога и наставника – 2023». Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в номинации “Самый вдохновляющий педагог-блогер”. На награждении присутствовала Татьяна Васильева – заместитель Министра просвещения. Она напомнила,что каждый день больше миллиона учителей выходят к классам и проводят важнейшие уроки. Татьяна Викторовна отметила,что каждый из нас стал тем, кем мы являемся, благодаря своим учителям и наставникам.

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