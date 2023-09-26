Более 300 человек стали участниками «Педагогического диктанта» в Алтайском крае

В Алтайском крае на площадках четырех образовательных организаций прошла Всероссийская акция «Педагогический диктант» , приуроченная к празднованию 200-летия со дня рождения российского педагога Константина Ушинского. Тема педагогического диктанта – «Педагогические идеи прошлого, определяющие будущее». Мероприятие направлено на поддержку и развитие современного образования, на сохранение и передачу знаний предыдущих поколений. В акции приняли участие те, кто связывает свою жизнь с педагогикой и наставничеством.

В Алтайском крае диктант написали более 300 человек – педагоги, студенты педагогических вузов и колледжей, ученики педагогических классов. Они отвечали на вопросы на площадках Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова, в Алтайском государственном педагогическом и гуманитарно-педагогическом университетах, в Барнаульском государственном педагогическом колледже имени Василия Штильке.

Как рассказали в Министерстве образования и науки Алтайского края , участники мероприятия прослушали отрывок из произведения Константина Ушинского, а затем поразмышляли над важными профессиональными вопросами, проанализировали свой опыт и постарались найти самостоятельное решение предложенных нетиповых задач. Текст диктанта читали почетные гости. Так, на площадке Алтайского института развития образования это были директор Алтайского краевого педагогического лицея-интерната Светлана Романенко и учитель иностранных языков барнаульской гимназии №131 Владимир Гадеев .

Почетными гостями на площадках также стали начальник отдела науки, высшего образования и кадрового развития отрасли Министерства образования и науки Алтайского края Татьяна Манянина , исполняющая обязанности ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Елена Гусельникова , председатель Клуба «Учитель года Алтая» Елена Казанина , председатель Ассоциации молодых педагогов Алтайского края Наталья Бабинчук , председатель Губернаторского клуба лауреатов премии имени Степана Титова Татьяна Билан , победитель регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Преподавание в младших классах» студентка Элина Колпащикова .

Учитель истории и обществознания школы №118 Ольга Лукина рассказала, что была предоставлена возможность поделиться своим лучшим опытом: «Было три конкурсных испытания. Первое задание по тексту, который был предложен, второе задание о развитии образования, в третьем задании можно было рассказать о своих наработках, методиках, которые помогают вести обучающий процесс».

В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете имени Василия Шукшина диктант писал преподавательский состав вуза и студенты, было задействовано 10 аудиторий.

В Барнаульском государственном педагогическом колледже имени Василия Штильке в мероприятии участвовали трое преподавателей и будущие педагоги. Заместитель директора по научно-методической работе Юлия Куропанова отметила: «Наш колледж впервые является площадкой для организации этой акции. И для нас это большая честь. Мероприятие проходит в историческом месте – в музее, посвященном истории организации».

Студент отделения начальных классов Иван Кобзев рассказал, что участие в акции для него стало опытом, который ему будет полезен в дальнейшей профессиональной деятельности: «Испытания прошли успешно, получил колоссальное количество эмоций, так как все задания связаны с тем родом деятельности, которым я планирую заниматься».

Проректор по образовательной деятельности Алтайского государственного педагогического университета Михаил Тяпкин отметил, что после того как эксперты проверят работы, будут определены призеры и лауреаты, все участники акции получат сертификаты. «На нашей площадке мы выбрали в качестве участников студентов старших курсов Института психологии и педагогики. Студентам, которые уже в теории многое изучили, участие в подобной акции будет полезно, поможет проверить свой уровень теоретических знаний, отработать и закрепить навыки педагогической деятельности», – подчеркнул он.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Справка : «Педагогический диктант» в формате всероссийской акции прошел во второй раз. Первая акция проводилась в октябре 2021 года. Учредитель мероприятия – Министерство просвещения России. Федеральным оператором выступает Центр просветительских инициатив Министерства просвещения России, региональным – Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова.

Источник: Официальный сайт Администрации Алтайского края