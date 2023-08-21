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Большее время у экрана повышает риск кишечного заболевания

редактор01 mins

TUSM: большее экранное время повышает риск синдрома раздраженного кишечника

Ученые Медицинского факультета Университета Тунцзи (TUSM) выяснили, что большее время, проведенное у экрана смартфона, планшета, компьютера или телевизора с целью развлечения, связано с большим риском синдрома раздраженного кишечника (СРК). Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Появляется все больше доказательств того, что малоподвижный образ жизни способствует развитию хронических заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые болезни и рак. Одна из наиболее опасных форм недостатка движения — чрезмерное время у экрана. Ранее было показано, что оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей: а каждые дополнительные два часа просмотра телевизора увеличивают риск колоректального рака на 1,07%.

Но наличие причинно-следственной связи между каким-либо фактором (экранным временем) и болезнью (СРК) нельзя доказать простым наблюдением, так как на результат влияет слишком много переменных. В новом исследовании ученые применили метод менделевской рандомизации. Для этого они изучили точечные мутации, которые делали людей склонными проводить больше времени у экрана. Затем они попытались найти зависимость между ними и мутациями, повышающими риск СРК.

Ученые использовали данные 58 005 людей с СРК и 615 624 людей без него и проанализировали более 20 миллионов мутаций. Развлекательное время у экрана оценили с помощью опроса. В статистический анализ были включены только лица европейского происхождения, чтобы свести к минимуму влияние национальности.

47 мутаций, связанных с большим временем у экрана также повышали риск развития СРК, то есть между заболеванием и малоподвижным образом жизни действительно есть причинно-следственная связь.

Это исследование представляет собой первое конкретное и ненаблюдательное свидетельство, связывающее малоподвижное поведение с СРК.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) представляет собой хроническое заболевание и характеризуется спазмами в животе, болью, вздутием живота, диареей или запором, или тем и другим. Изменения в работе кишечника, связанные с этим заболеванием, распространены у 10-20% населения мира. Предполагается, что генетика, инфекции и хроническое воспаление способствуют развитию СРК. Тяжесть симптомов зависит от образа жизни и уровня стресса, и в настоящее время не существует однозначно эффективного лечения этого состояния, что делает необходимым изучение причинно-следственных связей заболевания.

Ранее ученые выяснили, какая болезнь печени имеется у 40% взрослых.

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