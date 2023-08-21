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Бритни Спирс расскажет правду об отношениях с мужем в мемуарах

редактор01 mins

Mirror: певица Бритни Спирс перепишет мемуары и расскажет о разводе с Асгари

Американская поп-певица Бритни Спирс переписывает свои мемуары, чтобы добавить в них главу о разводе с мужем Сэмом Асгари. Об этом сообщает Mirror.

Дата выхода мемуаров Бритни Спирс «Женщина во мне» была назначена на 24 октября 2023 года. Однако, по данным инсайдеров издания, теперь выход книги может быть перенесен, так как в данный момент певица «лихорадочно переписывает мемуары», чтобы включить в них рассказ о разводе с Сэмом Асгари.

«Было бы бессмысленно исключить такой важный момент из книги. Ее поклонники хотят знать, что стояло за расставанием. Бритни стремится обеспечить контроль над повествованием, и нет лучшего способа, чем рассказать о том, что произошло, своими словами в своей книге», — объяснил инсайдер.

Еще в апреле 2023 года стало известно, что певица закончила работу над книгой. Источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары Бритни Спирс «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».

«Книга Бритни — это история триумфа. Она рассказывает о своем детстве, когда она была маленькой девочкой с большими мечтами, о разрыве с Джастином Тимберлейком, и о том, почему побрила голову», — рассказал инсайдер журналистам.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

Ранее Бритни Спирс снялась топлес с неизвестным мужчиной на фоне развода с мужем.

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