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Пластиковые окна в Горняке

Брошен на произвол судьбы. Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год

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Уже год на улице в Барнауле стоит черно-красная BMW. До сих пор неизвестно, ожидает ли машина своего хозяина, или брошена на произвол судьбы.

Брошен на произвол судьбы. Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год

Бесхозная BMW X5

Брошен на произвол судьбы. Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год

Бесхозная BMW X5

Брошен на произвол судьбы. Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год

Бесхозная BMW X5

BMW X5 стоит возле здания по ул. Короленко, 109. Очевидцы сообщают, что автомобиль находится на одном и том же месте минимум с марта 2023 года. Altapress.ru уже писал об этой машине. Смотрите, как она выглядела летом.

У BMW X5 заметно облупилась краска, стало больше ржавчины и трещин. Заднее стекло выбило многочисленными в этом году ураганами.

Номера автомобиля скручены, салон в пыли.

Ранее редкий автомобиль выставили на продажу в Сибири за 10 млн рублей.

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Взято отсюда
20.03.2024

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