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Центр интеллектуального развития дошкольников открылся в Алтайском крае за счет гранта

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: БФ "Милосердие"

Заринск — небольшой городок в Алтайском крае, где проживают около 40 тысяч человек. Многие воспитывают детей, но, к сожалению, возможностей образования и развлечения для ребят здесь не очень много. Ситуацию решили исправить местные педагоги: они подали грантовую заявку в благотворительный фонд «Милосердие» . И задумка осуществилась! За счет грантовых средств организации в Заринке недавно открыли целый центр интеллектуального развития.

Центр появился на базе местного детского сада. В оборудованном помещении собрали самые интересные развивающие игры для дошкольников, которые помогают раскрыть их способности. Теперь более 200 ребят с радостью изучают разнообразные головоломки и конструкторы, игры для развития когнитивных процессов и логического мышления. А игровые пособия для сенсорного развития из дерева стали хорошим подспорьем дошкольникам, которые приходят в детский сад на адаптивные занятия.

У педагогов, работающих с детьми теперь амбициозные планы дальнейшего развития центра.

– Мы планируем, что наши воспитанники будут посещать игровой центр раз в неделю, а воспитатели будут брать настольные комплекты в группы. Есть задумка приглашать детей, которые не посещают сад, чтобы они тоже видели, сколько разнообразных игр сегодня существует. Уверены, центр будет востребован и наша главная задача – показать детям разнообразие игрового мира – будет выполнена, – говорит заведующая детским садом № 2 Людмила Мурзина.

О программе

За шесть лет грантовой программы «Стальное дерево» было направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Фото: БФ "Милосердие"

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