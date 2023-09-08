Центр общественного наблюдения за выборами начал свою работу

8 сентября начал работу Центр общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае. В него вошли руководители различных общественных организаций региона, члены общественных палат города и края, преподаватели и студенты Алтайского филиала РАНХиГС и других ведущих вузов региона.

Среди них студентов – девять из Алтайского филиала Президентской академии. Они работают в следующих группах: информационно-аналитической, видеомониторинга и пиара, а также на телефоне горячей линии общественного наблюдения. К выезду готов полный состав мобильной группы.

Студенты занимаются мониторингом социальных сетей и избирательных участков, проверяя наличие нарушений избирательных прав граждан и самой процедуры проведения голосования.

Уже осуществлен контроль за тестированием комплексов обработки избирательных бюллетеней и их открытие более чем на 30-ти избирательных участках Барнаула, Бийска, Рубцовска и районов края. Запущено рабочее место контроля наблюдения за дистанционным электронным голосованием.

Студенты и преподаватели Алтайского филиала Президентской академии традиционно участвует в процедуре наблюдения за голосованием. Роль наблюдателей здесь заключается не только в обеспечении законности и прозрачности избирательного процесса, но и в защите суверенитета народа России.

Алексей Чесноков Доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Алтайском крае, к.ю.н

На горячую линию поступают сообщения, но явных нарушений на данный момент не выявлено. Центр общественного наблюдения продолжает свою работу.

Фото предоставлены Общественной палатой Алтайского края.