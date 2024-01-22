Через радикулит. Чем бильярд захватывает барнаульцев от мала до велика, проверил altapress.ru

При игре в бильярд важно не столько знание геометрии, сколько крепкая спина. Как тренируются спортсмены мирового уровня и почему кий лучше не ломать, а пачкать мелом? Об этом корреспондент altapress.ru узнал в проекте «Журналист меняет профессию», который поддерживает краевой Союз журналистов.

Софи Лорен демонстрирует американским солдатам свое мастерство игры на бильярде, Ливорно, 1954 год.

Выйти ростом

Четырехкратный чемпион России, многократный призер кубков мира и бронзовый призер чемпионата мира по бильярду Дмитрий Стороженко попал шаром в лузу в восемь лет – первым же ударом.

Его поставили к столу во время тренировки отца, он тоже занимался русским бильярдом. «Я не очень еще подходил по росту, пришлось подождать полгода, пока вырасту, – вспоминает Дмитрий. – Спорт не отпускает меня до сих пор».

Сейчас чемпион и сам тренирует и взрослых, и детей от 9 лет. Рост по-прежнему важен: не сможешь дотянуться до бортика, значит не встанешь правильно в стойку и не сделаешь техничный удар.

Бронзовый призер чемпионата мира по бильярду Дмитрий Стороженко показывает как играть.

Спинку ровно

Как объясняет Дмитрий, чтобы играть в бильярд, не нужно быть великим математиком и великолепно знать геометрию. На результат влияет только тщательная подготовка. В том числе, психологическая, которая не даст переволноваться во время игры.

«В свои лучшие годы я тренировался по восемь часов в день, шесть дней в неделю. И в день делал около 1,5 тыс. ударов. Все зависит от терпения», – отмечает чемпион.

А человеку, который никогда не держал в руках кий, нужно примерно 1,5 месяца, чтобы комфортно чувствовать себя за столом. За это время он научится автоматически правильно вставать в стойку, держать кий и ударять по шару. У нас на это был всего один вечер.

Мысль «ну, подумаешь, стойка» улетучивается, когда только пытаешься встать в нее. Сначала нужно положить на стол кий так, чтобы он через шар указывал направление в центр лузы – тут первым делом уже подводит глазомер, потому что лузы в русском бильярде довольно маленькие.

Далее путаемся в ногах: опорную нужно расположить ближе к столу, по линии удара. Вторую можно поставить параллельно ей, немного разворачивая носок наружу и сгибая.

Теперь руки: правой держим кий ближе к толстому концу так, чтобы рука, согнутая в локте, и плечо составляли угол 90 градусов. Левая рука в это время лежит на столе неподалеку от нужного шара, с выгнутым кверху большим пальцем – остальные опираются на стол и слегка поджаты под ладонь.

Бронзовый призер чемпионата мира по бильярду Дмитрий Стороженко показывает как играть.

И, наконец, корпус: нужно максимально низко наклониться над поверхностью стола, уменьшив угол между кием и направлением удара.

Прекрасно: теперь вы похожи перед пантерой перед прыжком. Лично мне удалось попасть по шару, но в лузу, под присмотром тренера, он так и не угодил.

Как рассказывает Дмитрий, за 19 лет в профессиональном спорте он успел получить проблемы со спиной. Видимо, не зря удар эффектный удар из-за поясницы мастера называют «через радикулит».

Руками не трогать

Мы играли (ну, или пытались играть) в свободную пирамиду, где не важно, по какому шару (битку) и в какой (прицельный) бьешь кием.

В московской пирамиде уже есть определенный биток – красный шар. Сложнее всего, по мнению Дмитрия Стороженко, английский бильярд, где отправлять шары в лузу нужно в определенном порядке.

В русском бильярде нужно набрать 8 очков быстрее противника. За каждый забитый шар – 1 балл.

Бронзовый призер чемпионата мира по бильярду Дмитрий Стороженко показывает как играть.

Но не все так просто. Конечно, есть штрафы: при выскакивании шаров за пределы стола, при касании их одеждой, а также при неправильных ударах: битку, прицельному шару, в начале игры, и многие другие.

Как рассказывает Дмитрий, у профессионалов чаще всего ведется игра до пяти побед. И решается все в итоговых партиях при счете 4-4. Самый длинный матч нашего собеседника шел восемь часов.

Спортсмен показал нам несколько ударов. Среди них был круазе – биток ударяется о борт, а потом пересекает линию своего начального движения.

Не просто палочка

Главные качества игрока в бильярд: терпение, работоспособность, стрессоустойчивость. Нужно не только по тысяче раз отрабатывать удары, но и не сломать от досады кий, когда шар вновь не попадает в лузу. Стоит больно дорого.

90-100 тыс. рублей – средняя цена скромного кия для профессионалов.

Для изготовления кия в основном используют африканские породы дерева, железное или эбеновое. Они очень плотные, что влияет на качество удара.

Бронзовый призер чемпионата мира по бильярду Дмитрий Стороженко показывает как играть.

В среднем кий служит профессиональному игроку до пяти лет. После древесина начинает постепенно сохнуть, появляются микротрещины, которые уже влияют на игру. Спортсмену придется заказывать новый инструмент, который будет подходить по длине, весу, балансу, породе, ширине и другим параметрам.

«Любитель, который играет раз в две недели, может взять один кий и не беспокоиться», – добавил Дмитрий.

Сам он держит в руках инструмент, который создал мастер Андрей Попов из Шипуново. Его киями играют не только российские и зарубежные спортсмены, но и публичные личности: глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, певец Евгений Росс, актер Федор Добронравов и другие.

Мелить – натирать мелом кожаный кончик кия. Это нужно для лучшего сцепления, чтобы при необходимости дать шару вращение.

Для детей и взрослых

В Алтайском крае после ковидного затишья вновь набирает силу собственная федерация бильярдного спорта. Недавно впервые за два года прошел чемпионат региона.

В школе при клубе «Круазе» Дмитрий тренирует 18 человек. Из них 9 человек – дети до 18 лет и шестеро – люди старше 30 лет.

Бронзовый призер чемпионата мира по бильярду Дмитрий Стороженко показывает как играть.

В последнее время в бильярд стали чаще играть девушки и женщины. Последние приезжают на тренировки по вечерам, чтобы освоить игру для удовольствия.

В последнее время в бильярд стали чаще играть девушки и женщины. Последние приезжают на тренировки по вечерам, чтобы освоить игру для удовольствия.

В среднем, чтобы выйти на профессиональный уровень нужно от 4 до 5-6 лет. Все зависит от количества и качества тренировок. В школе их строят на отработке определенных ударов, позиций и прочего. Для игр есть отдельные дни.

Тренировки проходят с наставником по два часа четырежды в неделю. Месяц занятий стоит 5 тыс. рублей. Пользоваться можно кием бильярдного клуба.

«У бильярда нет возрастных ограничений. Наша Людмила в 13 лет стала чемпионкой Сибири – 1,5 года занимается, – говорит Стороженко. – В 20 лет большинство только начинают получать титулы. Даже после 30-ти остаются спортсмены высочайшего уровня, которые выигрывают чемпионаты мира».

Что еще рассказал собеседник

– Пока ждал, когда подрасту, играл в американский бильярд на компьютере. Сидел за этим очень-очень долго. Пользы никакой! (смеется)

– В нашей федерации играем только в русский бильярд. Чтобы играть в американский пул профессионально, нужно жить за рубежом – он в России вообще не сильно развит.

– Лидеры спортивного бильярда – петербуржцы. А вот звезда женского бильярда, 9-кратная чемпионка мира Диана Миронова живет в Москве. На многих соревнованиях она играет только с мужчинами.

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Взято отсюда

22.01.2024