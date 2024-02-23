Что, где, когда и как сдавать. О главных изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в Алтайском крае рассказали региональные власти

ГИА все быстрее приближаются к выпускникам школ, и до сдачи первого экзамена осталось всего четыре месяца. Самое время задуматься о том, как будут проходить выпускные экзамены для школьников. О проведении ЕГЭ и ОГЭ и грядущих изменениях в 2024 году рассказала Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края на интернет-форуме от правительства региона.

ЕГЭ. 1 До какого числа можно подать заявление на сдачу ЕГЭ и ОГЭ?

Вы очень вовремя задали этот вопрос, потому что 1 февраля – последний день, когда можно будет подать заявление на ЕГЭ. После этого заявить о своем желании можно будет только обратившись в ГЭК, при наличии уважительных причин.

У тех же, кто сдает ОГЭ, времени больше – подать заявление можно до 1 марта.

2 Как получить допуск к экзаменам?

К ГИА будут допущены ученики, у которых нет академической задолженности и есть годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных.

Помимо этого девятиклассники должны успешно сдать итоговое собеседование по русскому языку. В этом году оно состоится 14 февраля. Те выпускники, которые не смогут прийти на собеседование или не завершат его по уважительной причине, могут прийти в резервные дни: 13 марта и 15 апреля.

Одиннадцатиклассники в свою очередь должны получить «зачет» за итоговое сочинение. Оно прошло 6 декабря 2023 года. Те, кто не написал сочинение в эту дату, смогут попробовать еще раз в дополнительные сроки: 7 февраля и 10 апреля 2024 года.

Также для участия допускаются ученики, не допущенные к ГИА в текущем учебном году, но получившие допуск к экзаменам после завершения основного периода проведения ГИА. Они могут сдать экзамены в дополнительный период. Исключение – выпускники, не получившие аттестаты по итогам проведения основного периода.

Выпускники барнаульских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. 31 мая 2010г. 3 Могут ли сдать ГИА выпускники прошлых лет?

Да, однако в 2024 году выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в резервные сроки основного периода.

«В соответствии с новым Порядком проведения ГИА-11 исключено участие выпускников прошлых лет в досрочный период», – заявила Наталья Полосина.

Повторить попытку могут и выпускники 9-х классов, не получившие аттестат в 2023 году. Они должны подать заявление до 1 марта. При этом участники вправе изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9.

4 В какие сроки пройдут экзамены?

Досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной период — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

Первыми экзаменами по географии, литературе и химии состоятся 23 мая. Экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.

Что касается ОГЭ, оно пройдет в следующие даты: досрочный пройдет с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля и дополнительный — с 3 по 24 сентября.

ОГЭ и ГВЭ по информатике в рамках основного периода экзаменов пройдет в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня).

Подробнее с расписанием экзаменов можно ознакомиться в нашем материале.

Экзамен. 5 Можно ли будет изменить перечень сдаваемых предметов?

Да, только нужно будет успеть сделать это до окончания подачи заявлений. До 1 февраля для 11-х классов и до 1 марта для 9-х классов. После этих дат поменять предметы можно будет только обратившись в ГЭК, при наличии уважительных причин.

Исключение – уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), который в этом году можно будет поменять после 1 февраля. В этом случае выпускникам следует не позднее, чем за две недели до начала экзамена, подать заявление с указанием измененного уровня ЕГЭ по математике в государственную экзаменационную комиссию. Предоставлять подтверждающие документы не нужно.

6 Как будут сдавать экзамены выпускники, прибывшие из новых регионов в Алтайских край?

Для таких выпускников действует особый порядок сдачи ГИА до 2026 года. Такие школьники смогут выбирать: сдавать ли им ЕГЭ или получить аттестат по результатам промежуточной аттестации. Обязательные предметы они могут сдать в форме ЕГЭ или ГВЭ.

«Дети учились по другим стандартам, в других школах, по другим учебникам, по другим программам, – объясняет Наталья Полосина. – Требовать от них таких же знаний даже по русскому языку мы не можем. В настоящее время действуют особенности прохождения ГИА для выпускников, прибывших из новых регионов».

ЕГЭ. 7 Какой предмет будут сдавать большинство школьников Алтайского края?

По мнению начальника отдела, в лидерах по-прежнему останется обществознание, которое из года в год выбирают выпускники. Второе и третье место занимают биология и информатика.

«Мы живем в век, стремительно развивающихся инженерных технологий. Я думаю, что такие предметы, как информатика, биология, физика, химия постепенно выйдут на первый план, пусть не в 2024 году, но в ближайшие годы», – считает Наталья Полосина.

8 По каким предметам, кроме информатики, можно сдать ЕГЭ в компьютерной форме?

Увы, в Алтайском крае выпускники будут по-прежнему сдавать экзамены письменно. По словам начальника отдела, в Алтайском крае не планируется применение новых технологий проведения экзамена в форме КЕГЭ.

Подготовка к экзамену. 9 Какие изменения внесены в порядок проведения ГИА?

Существенных изменений в проведении экзаменов для 9-х и 11-х классов в этом году нет. Продолжительность ЕГЭ и ОГЭ осталась прежней.

Исключение – ГВЭ. Экзамен в письменной форме по географии теперь будет длиться 120 минут, а иностранным языкам – 90 минут. Также изменилась продолжительность ГВЭ в устной форме по русскому языку (60 минут), математике (90 минут) и биологии (40 минут).

10 Какими вещами теперь можно и нельзя пользоваться на экзаменах?

А вот список разрешенных предметов на экзаменах в соответствии с совместным приказом Рособрнадзор и Минпросвещения, дополнили. Теперь разрешили пользоваться непрограммируемым калькулятором на ЕГЭ по биологии. Но при этом запретили приносить с собой транспортир и линейку на экзамен по географии. Вместо них выпускники могут использовать только непрограммируемый калькулятор.

В ГВЭ перечень разрешенных предметов для использования на экзаменах изменился только по географии. Теперь на экзамене участники ГВЭ смогут воспользоваться линейкой.

Охрана школы во время ЕГЭ. 11 Какие изменения внесены в КИМ в 2024 году?

Наталья Полосина приводит краткий пересказ основных изменений в экзаменах:

профильная математика — добавлено задание по геометрии, связанное с векторами, за всю работу теперь можно получить не 31, а 32 первичных балла;

русский язык — изменилась формулировка заданий 13 и 14, расширен языковой материал. Изменена система оценивания заданий 8 и 26, а также формулировка задания 27. За всю работу теперь можно получить не 54, а 50 первичных баллов;

литература — число заданий с кратким ответом уменьшено с семи до шести, уточнена тема сочинения (задание 11.4), повышены критерии оценки грамотности в заданиях с развернутым ответом и сочинениях. За всю работу теперь можно получить не 53, а 48 первичных баллов;

физика — число заданий уменьшено с 30 до 26, также сокращен объем знаний, проверяемых в заданиях базового уровня с кратким ответом. За всю работу теперь можно получить не 54, а 45 первичных баллов;

биология — исключено 20-е задание, количество первичных баллов сокращено с 59 до 57;

история — в задании 18 (установление причинно-следственных связей) детализирована структура;

обществознание — изменения внесены в формулировку и систему оценивания задания 24;

иностранные языки — содержание экзамена не изменилось, но все задания были разделены на базовый и высокий уровень сложности. В заданиях на анализ данных таблицы и диаграммы, а также описание изображения уточнены формулировки. В заданиях на аудирование (1, 2) и чтение (10, 11) теперь можно набрать меньше баллов. Максимальный первичный балл уменьшен с 86 до 82 баллов.

русский язык — добавлены четыре задания с кратким ответом, в заданиях с развернутым ответом скорректированы критерии оценивания;

литература — уточнена система оценивания заданий, максимальный первичный балл уменьшен с 42 до 37 баллов;

обществознание — в набор проверяемых тем добавлено понятие «эмоциональный интеллект»;

история — добавлен раздел «Новейшая история России»;

химия — в экзамен добавлены новые темы (водородные соединения, типы кристаллических решеток, способы получения газов и другие).

Подробно о грядущих изменениях в КИМ-ах мы писали в нашем большом материале.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

24.02.2024