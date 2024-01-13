Что произошло с новыми трамваями в Барнауле и когда они выйдут на линию

В городских сообществах придали огласке повреждение одного из новых белорусских трамваев. Однако руководство “Горэлектротранса” поспешило успокоить горожан и анонсировать выход транспорта на линию. Подробнее об инциденте — в разборе altapress.ru.

Поврежденный белорусский трамвай

Разбитый трамвай

Утром 13 января в сообществе “Инцидент Барнаул” опубликовали пост с фотографией разбитого белорусского трамвая, который еще не вышел в город. Следом посыпались негативные комментарии от подписчиков, которые все еще ждут новых трамваев в Барнауле.

Ответ руководства

Однако позже ситуацию разъяснили в “Горэлектротрансе”.

Накануне при выполнении маневровочных работ буксируемый вагон незначительно повредил новый трамвай.

Сейчас разбитый вагон ремонтируют за счет средств предприятия. После восстановления трамвай будет выпустят на линию для перевозки пассажиров.

Когда выйдет транспорт

Стало известно, что на следующей неделе пройдет технический осмотр, обкатка вагонов и стажировка водителей. Затем белорусские трамваи будут готовы к выходу на городские маршруты.

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Взято отсюда

13.01.2024