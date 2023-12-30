Что запрещено делать в Данилов день: приметы и традиции 30 декабря

В народно-православном календаре 30 декабря отмечали Данилов день или день Даниила Зимоуказчика. Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Иней. Рябина.

Традиции Данилова дня

В этот день люди гадали, чтобы узнать свое будущее. Для финансового благополучия в карманах носили новые монеты.

Особое внимание в этот день уделяли снам. Считалось. что сны в Даниилов день вещие.

Проводили обряды с огнем, например, жгли старые вещи. Предки верили, что огонь уничтожит все горести и несчастья, произошедшие за ушедший год. Светом красной свечи очищали не только душу человека, но и жилище.

Свечи. Молитва.

Что нельзя делать 30 декабря?

Нельзя в этот день заниматься рукоделием.

Не стоит опаздывать. Иначе можно упустить свое счастье.

Не рекомендуется говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь.

Запрещено будить спящего.

Нельзя торопиться, спешить, суетиться.

Девушка. Сон.

Приметы Данилова дня

Погода 30 декабря подскажет. каким будет май.

Иней на деревьях – к потеплению на следующей неделе.

Метель на Даниила — к хорошему роению пчел.

Считается, что все сны на день пророка Даниила вещие.

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Взято отсюда

30.12.2023