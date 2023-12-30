Что запрещено делать в Данилов день: приметы и традиции 30 декабря

В народно-православном календаре 30 декабря отмечали Данилов день или день Даниила Зимоуказчика. Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.
Зима. Иней. Рябина.
Традиции Данилова дня
В этот день люди гадали, чтобы узнать свое будущее. Для финансового благополучия в карманах носили новые монеты.
Особое внимание в этот день уделяли снам. Считалось. что сны в Даниилов день вещие.
Проводили обряды с огнем, например, жгли старые вещи. Предки верили, что огонь уничтожит все горести и несчастья, произошедшие за ушедший год. Светом красной свечи очищали не только душу человека, но и жилище.
Свечи. Молитва.
Что нельзя делать 30 декабря?
- Нельзя в этот день заниматься рукоделием.
- Не стоит опаздывать. Иначе можно упустить свое счастье.
- Не рекомендуется говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь.
- Запрещено будить спящего.
- Нельзя торопиться, спешить, суетиться.
Девушка. Сон.
Приметы Данилова дня
- Погода 30 декабря подскажет. каким будет май.
- Иней на деревьях – к потеплению на следующей неделе.
- Метель на Даниила — к хорошему роению пчел.
- Считается, что все сны на день пророка Даниила вещие.
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Взято отсюда
30.12.2023