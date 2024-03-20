Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных и сухостойных деревьев в трех районах города – это нужно для их последующей вырубки и обрезки. В 2024 году каждое дерево, растущее на муниципальной и государственной земле, должно быть обследовано визуально и инструментально, а аварийные и сухостойные – помечены.

Снос аварийных деревьев в Барнауле.

Что произошло

О том, что план по сносу и обрезке деревьев профильный комитет администрации Барнаула будет формировать по результатам обследования, проведенного специализированными организациями, пресс-служба мэрии сообщила в конце 2023 года.

В 2024 году комитет муниципального заказа объявил пять тендеров по определению подрядчика на услугу по выявлению аварийных и сухостойных деревьев. Стартовая цена контракта в каждом районе – 2 млн рублей, мониторинг должен быть завершен до 31 декабря.

Подрядчик по трем районам определен: администрации Железнодорожного, Октябрьского и Центрального района заключили контракт с фирмой «Спецсервис» по начальной цене. Поиск подрядчиков для Индустриального и Ленинского района продолжается.

Снос деревьев в Барнауле.

Что будет сделано

Обязанность фирмы – провести как визуальное обследование каждого дерева, так и инструментальное. При этом выявлять растительность с признаками аварийности надо не везде, а на землях общего пользования, муниципальных и «неразграниченных» земельных участка. Но на довольно обширной территории, включая берег Оби.

На каждое аварийное дерево должно быть составлено заключение. Деревья с признаками аварийности пометят. При этом маркировка дерева, обследованного визуальным способом, должна отличаться от пометки, поставленной по результатам инструментального анализа.

В администрацию подрядчик представит подробные отчеты, указав в них количество и видовой состав деревьев и их расположение. План-схему размещения каждого аварийного дерева надлежит привязать к Единой государственной картографической основе Барнаула.

Результат инструментального мониторинга – описание каждого сухостойного или аварийного дерева (порода, высота, диаметр, запас, пространственное расположение), степень повреждения. А также рекомендация – что делать с деревом: снести, провести обрезку или что-то иное.

Обрезка сухих веток.

Что такое фирма «Спецсервис»

Фирма «Спецсервис» зарегистрирована в Барнауле, директор и учредитель – Евгений Доронин.

Основной вид ее деятельности далек от растениеводства и озеленения: инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора.

По сведениям портала Rusprofile.ru, с 2011 года фирма получила подряды у 24 заказчиков, с которыми заключены государственные или муниципальные контракты.

Среди них контракты на оценку имущества, обследование конструкций, составление сметы для ремонта кровли, инженерные изыскания и разработку проектной документации капремонта моста, ремонт и техобслуживание оборудования, мониторинг техсостояния многоквартирных домов и другие.

В списке Rusprofile.ru госконтракты на мониторинг аварийных и сухостойных деревьев до 2024 года не значатся.

Снос аварийных деревьев в Барнауле.

Как было раньше

В 2020 году мэрия сообщала, что обследование деревьев поручали муниципальному учреждению «Благоустройство и озеленение». Это же учреждение занималось сносом по результатам обследования и заявкам граждан.

Теперь оба этих вида работ будут выполнять разные организации. “Спецсервис” получит деньги за работу после того, как ее примет заказчик.

Ранее cоздатель студии Yolka Garden, член Союза архитекторов России Ирина Зубенко весьма критично высказалась в интервью altapress.ru о методах обрезки деревьев в Барнауле.

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Взято отсюда

20.03.2024