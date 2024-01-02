Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Одной из самых освещаемых в российских СМИ тем, связанных с проведением военной операции, стал массированный ракетный обстрел Белгорода 30 декабря, гибель людей и разрушения. Но не только это – рассказываем главное к утру 2 января.

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

Главные новости. Хроника.

Белгород

  • Белгородские власти выплатят родственникам погибших при ракетном обстреле Белгорода по 3 млн рублей. Пострадавшие, получившие средний и тяжкий вред здоровью, получат по 500 тыс. рублей, формируются списки по выплатам, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».
  • 1 января в больнице Белгорода умерла четырехлетняя девочка, получившая при обстреле тяжелые ранения. Перевозить ее в Москву было нельзя из-за тяжелого состояния. По последним данным, при ударе по городу 30 декабря погибли 25 человек, 25 человек были доставлены в Москву для лечения.
  • Обстрелам подвергались и другие населенные пункты Белгородской области – поселок Красное, село Богун Городок. Повреждены здания и объекты инфраструктуры.
  • В результате обстрела центра Белгорода получили повреждения больше 457 квартир в 60 многоэтажных домах и 12 частных домов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

Последствия обстрела в Белгороде

Страна

  • Президент РФ Владимир Путин заявил: «Украина нам не враг, а вот те, кто хочет добиться стратегического поражения, они враги».
  • Он так прокомментировал обстрел Белгорода: «То, что произошло в Белгороде — это теракт».
  • 1 января Владимир Путин провел встречу с участниками СВО в военном госпитале им. А. А. Вишневского в Москве, где сообщил, что промышленность страны кратно наращивает выпуск вооружений.
  • В России с 1 января вступил в силу закон, согласно которому верхняя граница возраста для призыва на срочную службу увеличена с 27 до 30 лет. Нижняя граница — 18 лет.

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

Призывники.

Мир

  • Правительство Норвегии в качестве исключения разрешило компаниям страны напрямую продавать оружия и оборонную продукцию Украине. Разрешение действует с 1 января 2024 года.
  • Великобритания и страны континентальной Европы хотят продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года, чтобы перезапустить свою оборонную промышленность для продолжения оказания помощи киевским властям вне зависимости от позиции США. Об этом сообщила газета The Times.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что главной целью вооруженных сил Украины в 2024 году станет изоляция Крыма.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Maersk приостановила движение судов в Красном море

02.01.2024

 Новости

Франция объявила о закрытии посольства в Нигере

02.01.2024

 Новости

Мощный взрыв прогремел в пригороде Бейрута

02.01.2024

 Новости

Под Бейрутом погиб замглавы политбюро ХАМАС

02.01.2024

 Новости

Еще одна страна присоединилась к БРИКС

02.01.2024

 Новости Бийск

В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

02.01.2024

 Здоровье

Алтайская станция скорой помощи просит не перегружать ее напрасными вызовами

02.01.2024

 Здоровье

Как правильно и вкусно сбросить лишний вес после новогоднего застолья

02.01.2024

 Здоровье

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix