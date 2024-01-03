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День 678-й. Самое важное к утру 3 января о специальной военной операции

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Ситуация вокруг обстрела Белгорода остается самой обсуждаемой новостью в российских СМИ. Продолжается подсчет ущерба от разрушений и количества жертв. Рассказываем о главном к утру 3 января.

День 678-й. Самое важное к утру 3 января о специальной военной операции

Главные новости. Хроника.

Белгород

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился «в случае необходимости» совершать отпевания и погребения погибших от обстрела Белгорода за счет средств Белгородской епархии, передает пресс-служба Русской православной церкви. Пресс-служба не уточнила, идет ли речь о погибших только от обстрела Белгорода, который произошел 30 декабря, или это касается и погибших от других ударов по региону.

  • Мэр Белгорода Валентин Демидов вчера вечером, 2 января, сообщил в Telegram о ликвидации второго неразорвавшегося снаряда, обнаруженного после отражения ракетных атак на город. Первый боеприпас был ликвидирован ранее днем. «Около 21:47 планируется ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда в частном секторе. Людей отвели на безопасное расстояние»,— уточнил господин Демидов. В 22:12 мск он сообщил, что снаряд был ликвидирован. О ликвидации первого боеприпаса мэр сообщил в 16:31 мск.

  • Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что крупные торговые центры города приостановят работу 3 и 4 января. Позднее он добавил, что временно остановят работу также кинотеатры «Русич», «Победа» и «Радуга». 3 и 4 января приостановят работу ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский». «Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома»,— написал мэр в своем Telegram-канале.

День 678-й. Самое важное к утру 3 января о специальной военной операции

Первые минуты после обстрела в Белгороде

Россия

  • В вооруженных силах РФ в 2023 году было сформировано две общевойсковые армии, один смешанный авиакорпус, а также 50 соединений и воинских частей. Об этом сообщило Минобороны в сборнике, посвященном итогам деятельности в 2023 году. По данным ведомства, с февраля 2022 года выпуск танков был увеличен в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, бронетранспортеров — в 3,5 раза. Производство беспилотников нарастили в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5.

  • Около 9:00 мск сегодня, 2 января, при выполнении полета самолета ВКС РФ над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, сообщило Минобороны. По его данным, пострадавших нет.

Мир

  • Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Россию и Украину к деэскалации из-за гибели десятков гражданских лиц в обеих странах в последние дни. Об этом говорится в сообщении Управления ООН по правам человека в соцсетях. «Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и соблюдению норм международного права»,— заявили в УВКПЧ.

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Взято отсюда
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