реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Совет Безопасности ООН 22 марта проведет отдельное заседание по Украине по запросу России, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 марта призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Центральное бюро расследований Индии сообщило, что раскрыло «крупную сеть торговли людьми», которая обманом вербовала людей для участия в военном конфликте на территории Украины на стороне России.

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Армия.

    Одной строкой

    Доллар — 90,95 рублей. Евро — 99,53 рублей.

    В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуирован соседний стационар с реанимацией.

    Гонконгская газета: РФ готова к саммиту по Украине при отказе Запада от поставок оружия.

    10 украинских детей воссоединились со своими семьями.

    ЕС предоставит Украине €4,5 млрд до конца марта и €1,5 млрд в апреле.

    В декабре Telegram оштрафовали за неудаление данных о потерях ВС РФ на Украине.

    Канада войдет в коалицию по развитию дронов для Украины.

    Байден пообещал Путину, что США не изменят позицию по Украине.

    Глава Минобороны Польши отверг возможность отправки войск на Украину.

    Самое важное – в нашем Telegram-канале

    Взято отсюда
    09.03.2024

    Натяжные потолки в Горняке
    горняк22 телеграм
    В отделе ЗАГС, с. Родино торжественно зарегистрировали восемь новых жителей района

    В отделе ЗАГС, с. Родино торжественно зарегистрировали восемь новых…

    В рамках Года семьи в Родинском районе прошло красивое и…

    В Барнауле восстановили движение транспорта на улице Антона Петрова

    В Барнауле восстановили движение транспорта на улице Антона Петрова

    9 марта специалисты барнаульского Росводоканала завершили работы на канализационном коллекторе…

    Краевая клиническая больница получила высокую оценку на федеральном уровне

    Краевая клиническая больница получила высокую оценку на федеральном уровне

    Краевая клиническая больница вошла в число победителей и призеров всероссийского…

    Когда лебеди начнут покидать Алтайский край

    Когда лебеди начнут покидать Алтайский край

    У жителей Алтайского края есть последняя возможность посетить озеро «Светлое»…

    Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

    Горняк Онлайн
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp