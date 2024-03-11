День 746-й. Самое важное к утру 11 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Орбан объяснил разногласия между Венгрией и США разными подходами к конфликту на Украине. Венгерский премьер также подтвердил, что желает экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу победы на выборах и возвращения в Белый дом.

Зеленский назвал инициативу Папы Римского “виртуальным посредничеством”. По словам президента Украины, “церковью с людьми” можно назвать тех капелланов, которые поддерживают “молитвой и разговором” военных ВСУ.

назвал инициативу Папы Римского “виртуальным посредничеством”. По словам президента Украины, “церковью с людьми” можно назвать тех капелланов, которые поддерживают “молитвой и разговором” военных ВСУ. В Раде сообщили о возможных кадровых изменениях в ВМС и Воздушных силах ВСУ. Украинский депутат Алексей Гончаренко не стал уточнять, каких именно изменений стоит ожидать.

Армия.

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Доллар — 90,60 рублей. Евро — 98,92 рубля.

В украинской военной разведке заявили, что не переживают по поводу обстрелов ЗАЭС.

Орбан заявил, что у Трампа есть план прекращения конфликта на Украине.

В ДНР сообщили об уничтожении Аbrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой.

В ДНР при детонации взрывчатки пострадал ребенок.

Керри заявил, что военные на Украине погибают за ценности США.

Вагенкнехт назвала призыв Папы Римского к миру на Украине “смелым и мудрым”.

Лидер демократов в Палате представителей США не видит альтернатив проекту помощи Киеву.

Пушилин присвоил звание Героя ДНР погибшему в Мариуполе генералу Фролову.

Захарова призвала НАТО “не отпираться” от факта отправки военных на Украину.

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Взято отсюда

11.03.2024