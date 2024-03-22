День 757-й. Самое важное к утру 22 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Лидер демократов в Палате представителей США допустил альтернативы проекту помощи Украине. Хаким Джеффрис также призвал спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонса вынести на голосование предложенный Сенатом двухпартийный законопроект, иначе “прогресс будет утерян”.

Инспектор Бундесвера считает невозможной заморозку конфликта на Украине. Карстен Бройер убежден, что конфликт разрешится путем переговоров.

Руководство МВФ одобрило выделение Украине транша в размере $880 млн. Совет исполнительных директоров фонда завершил рассмотрение достигнутых ранее между организацией и Киевом рабочих договоренностей.

Армия. Мобилизация.

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Доллар — 92,06 рубля. Евро — 100,09 рублей.

МО РФ рассказало о работе расчета ЗРК “Тор” на авдеевском направлении.

МО РФ рассказало о поражении опорника ВСУ на южнодонецком направлении.

Главная оппозиционная партия Греции раскритиковала политику Мицотакиса по Украине.

ЕС надеется уже к 1 июля перевести €1 млрд от активов РФ на оружие Украине.

Министр обороны Молдавии признал наличие молдавских наемников в рядах ВСУ.

Украина намерена получить от других стран снаряды по ранее объявленной Чехией схеме.

Bloomberg: Германия выделит €300 млн для закупки боеприпасов для Украины.

Reuters: Киев может отказаться от списка “спонсоров войны” из-за давления КНР и Франции.

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Взято отсюда

22.03.2024