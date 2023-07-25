“День народных игр” прошел в лагере “Соснячок”

У каждого века, эпохи, поколения есть свои традиции и культурные ценности. В «День народных игр» в лагере отдыха «Соснячок» отряды ходили друг к другу на гостевания и познакомились с фольклором, играми и обычаям народов Алтайского края: «Гори ясно», «Золотые ворота», «Хромой журавль», «Хлопушки», «Скок-перескок», «У медведя во бору…», «Иголка-ниточка», «Ястребы и ласточки», «Крепость», «Перстенёк», «Бояре» и другие. С целью приобщения подрастающего поколения к культурно-историческому наследию России, воспитания бережного отношения к языку, обрядам и традициям педагогический состав лагеря подготовил ремесленные мини-мастерские, площадки для выявления сильных богатырей и искусных рукодельниц. Каждый мог проверить себя на ловкость, быстроту, выносливость, умение ориентироваться в пространстве. Народные игры способствуют приобщению детей не только к игровой практике народа, но и народной культуре в целом.

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