Депутат Шеремет назвал позором выступление в ООН Зеленского

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором факт выступления главы Украины Владимира Зеленского на сессии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, ООН предоставила площадку взращенному властями США террористу и нацисту Зеленскому. Депутат назвал это позором для приличной площадки, созданной для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.

Шеремет высказал мнение, что в настоящее время всемирная организация деградировала до уровня скандалов, дрязг и выяснения на межгосударственном уровне финансовых отношений.

Депутат считает, что ООН потеряла тот смысл, который после Второй мировой войны был в нее изначально вложен. Он подчеркнул, что сегодня фактическую власть и кураторство в организации захватили США, а не тот многополярный мир, который лежал в основе создания ООН.

Шеремет отметил, что наступило время кардинальных реформ в ООН, иначе всемирная организация останется «лоббистом курса США»

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с Владимиром Зеленским шаги по мирной инициативе и возможность восстановления зерновой сделки.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Источник