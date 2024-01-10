За каждый урок Александру Волобуеву платили по 122 рубля

Депутат АКЗС Александр Волобуев устроился в барнаульскую школу № 10 учителем — чтобы ощутить на себе все трудности этой важной профессии и рассказать о них другим. Сегодня его эксперимент подошел к концу: Александр уволился и получил расчетный лист. За два месяца он заработал 32 тысячи рублей. О том, каково быть молодым учителем, депутат рассказал в своем телеграм-канале «Самый молодой».

Эксперимент начался в конце октября. Тогда Александр устроился в барнаульскую школу № 10 учителем географии. За это время депутат написал порядка семи публикаций под хештегом «заметки учителя». В них он отмечал как плюсы в системе образования, например внедрение портала «Сетевой город», так и минусы, связанные с плохим финансированием школ.

Так, в конце ноября Волобуев написал большой пост об отсутствии туалетной бумаги и мыла в школьных туалетах:

— Эта «деликатная» проблема остро стоит не в одной и не в двух школах. Во многих учебных заведениях туалетная бумага появляется только в дни проверок вышестоящих органов. Прекрасно понимаю, судя по масштабности проблемы, что школьный персонал в большинстве случаев не виноват в данной ситуации. Образовательным организациям попросту не хватает средств иной раз на обновление методических материалов, заправку картриджей, техническое обслуживание, и вопросы средств гигиены уходят на десятый план.

За несколько месяцев работы в школе Александр успел повстречать детей, не осознающих ценность образования. Для их воспитания и исправления девиантного поведения депутат предложил детям мыть полы:

— За нарушение дисциплины можно оставлять после уроков для выполнения общешкольной полезной работы, к примеру, мыть полы. Если школьники проявляют неуважение к учителям и одноклассникам, на мой взгляд, стоит отстранять от обучения на определенный срок. Если за учебный год общая длительность отстранения от обучения превышает, условно говоря, месяц-два, то стоит ставить вопрос об оставлении ребенка на второй год. А за особо жуткие вещи (буллинг) — исключать из школы.

Помимо этого, Волобуев считает необходимым внедрить в школьные будни Совет учеников, где ребята могли бы отстаивать свои права и интересы:

— Мне кажется, чтобы показать ученикам ценность образовательного процесса и их времяпрепровождения в школе, школьникам необходимо дать право голоса. Но не эфемерное право, а вполне реальное, когда дети смогут принимать участие в организации учебной и внеурочной деятельности, а также в принципе участие в жизни школы. Для этого стоит ввести в каждой школе Совет учеников, на который возложить задачи представления интересов учащихся перед руководством образовательного учреждения и содействия реализации ученических инициатив в школе.

За 43 рабочих дня в школе Александр заработал 32 832 рублей. В их числе выплата за неиспользованный отпуск, доплата до МРОТ, районный коэффициент, проверка тетрадей и другие надбавки. В сухом остатке окладная часть составила 15 тысяч рублей (122 рубля за один урок, всего 123 занятия). О своем опыте депутат рассказал так:

— Вывод напрашивается лишь один: молодой учитель, не имеющий квалификации, опыта и прочего, должен заваливать себя учебными часами, чтобы хоть как-то себя обеспечивать.

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11.01.2024