Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Таким нейросети видят барнаульское метро. Которое, конечно, есть. Единственное в мире метро, где проезд дешевеет. ТОП-1 в списке выдуманных. Вот пара фактов о самом “мемном” месте города.

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

Барнаульское метро.

Подземка в Барнауле могла быть, но ее не построили. Поэтому мы избегаем пробок исключительно виртуально.

  • Строительство метрополитена в Барнауле началось в 1972-м, после того как Леонид Брежнев посетил столицу. К 1974 году запустили все 5 линий. Примечательно, в единственном метро на Алтае столько же станций, сколько в питерском — 37.
  • Никто достоверно не знает имя первого проектировщика метро. Предположительно им был Эрвин Шрёдингер. С 2016 года дизайном станций и проектами новых линий занимался архитектор Александр Деринг.
  • В 2011 году сайт метрополитена долгое время был в топе Яндекса по запросу «метрополитен».
  • ‍ В 2015 году на станцию «силикатный» на должность дежурного пришел работать белый медведь Семен.
  • В 2014-м вокруг метро разыгрался скандал. Жительница Нью-Йорка Ульяна Лобанова-Ростовская публично призывала закрыть сайт Барнаульского метрополитена, как источник информации, который вводит в заблуждение. При этом в том же году в барнаульском метро был замечен Дэвид Боуи.

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

Барнаульское метро.

  • Барнаульское метро — единственное в мире, где проезд дешевеет. Так, к 2023-му проезд с 9 рублей уменьшился до 7 рублей.
  • Более 16 лет метрополитен не может найти ночного сторожа с бессонницей и актера-попрошайку.
  • Барнаул входит в ТОП-10 городов страны (мы на первом месте), где есть выдуманное метро.

Мем с метро появился в 2008 году, его придумал барнаулец Даниил Чурилов.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

На Алтае заболели коклюшем более 25 учеников гимназии

02.01.2024

 Здоровье

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

02.01.2024

 Здоровье

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

02.01.2024

 Новости Алтай

Как правильно хранить блюда, приготовленные на Новый год

02.01.2024

 Новости Алтай

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

02.01.2024

 Новости Алтай

Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера главной семейной кинокартины уходящего года – «Чебурашка»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix