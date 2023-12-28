Мы поговорили с математиком, чтобы узнать правильный ответ

1 декабря 2023, 16:00455Написать комментарий

Оказывается, школьные задачи могут застать врасплох даже взрослых людей. Недавно в интернете завирусился непростой вопрос — сколько углов у полукруга. Пользователи в интернете так и не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос. Поэтому мы решили разобраться сами вместе с учителем математики. А вы знаете правильный ответ?

С чего всё началось

Спор о количестве углов у полукруга начался после того, как ирландский журналист Марк Тай опубликовал в «Твиттере» фотографию школьной задачки, которую решал его сын. Рядом с нарисованным полукругом нужно было вписать ответ в строчку «У полукруга _ углов». Ребенок ответил, что у фигуры два угла. Учитель исправил решение, написав, что углов на самом деле ноль.

После этого в комментариях люди начали выяснять, сколько все-таки углов у полукруга. Половина пользователей посчитала, что учитель прав, ведь угол образуется только при пересечении двух прямых линий. Другие комментаторы встали на сторону ребенка, заявив, что полукруг имеет два угла там, где полуокружность встречается с диаметром.

Позже Марк Тай опубликовал скриншот, на котором показал опрос учителей по этому вопросу. 69% опрошенных педагогов заявили, что у полукруга нет углов, 31% — что у него два угла.

Мы решили разобраться в вопросе, но перед тем, как рассказывать, какой ответ мы получили от учителя, хотим спросить у вас — как считаете, сколько углов у полукруга?

Решение задачи от математика

Для того чтобы понять, есть ли углы у полукруга, надо разобраться с тем, что такое угол. С определением нам помогла учитель математики высшей категории школы «Гелиос» Людмила Марнова.

В свою очередь, дуга называется полуокружностью, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром.

— По определению полуокружность не имеет угла как элемента, — заявила Людмила Марнова. — Но мы можем построить в ней различные углы.

Так, в полукруге можно построить центральный, развернутый и вписанный углы.

Однако центральный и вписанный углы не являются элементами окружности. Выходит, что единственный угол, который есть в полукруге, — это развернутый угол AOB.

Взято Источник

28.12.2023